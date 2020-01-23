К депутату Цивилеву обратились маскулистские агитаторы

Член «Единой России» и депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев получил письмо с призывом поддержать движение «За права мужчин». Текст обращения парламентарий выложил на своей странице «ВКонтакте»:

«В России ширится и набирает силу Общероссийское Мужское Движение «За права мужчин». Санкт–Петербург не остался в стороне от этого общественного явления. Произошло объединение нескольких общественных организаций Мужского Движения «За права мужчин» для достижения общих целей, которые 1 января 2020 г. создали Совет Координаторов Санкт-Петербурга Мужского Движения «За права мужчин». Настоящим информируем Вас, что на территории вашего 17 округа проводит деятельность и формирует свои структурные подразделения Мужское Движение «За права мужчин. Защита и продвижение общественных интересов является одной из основных функций некоммерческих организаций и инициативных групп граждан. Выражаем надежду, что вы поддержите наши общественные интересы и наши инициативы в деле защиты общественных интересов «За права мужчин»».

Депутат предположил, что это розыгрыш, но устроил опрос среди своих друзей и подписчиков. «Права мужчин под угрозой?» - спросил депутат. К вечеру 23 января большинство проголосовали, что нет.

Отметим, что в интернете есть сайт движения «За права мужчин», исповедующего принципы маскулизма – идеологии, ставящей целью устранение дискриминации мужчин и уравнение их в правах с женщинами.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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