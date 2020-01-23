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17:36

Фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной и Дворцовой обойдутся Петербургу в 461 млн рублей

фото ЗакС политика Фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной и Дворцовой обойдутся Петербургу в 461 млн рублей

Фан-зоны предстоящего Евро-2020, несколько матчей которого пройдут и в Петербурге, будут организованы на Дворцовой и Конюшенной площадях, уведомляет АБН.

Тендер на 461 млн рублей на организацию футбольной деревни на Конюшенной и зоны публичного просмотра на Дворцовой выиграла компания "Би-Си-Эй". 4 года назад она создавала и управляла фан-зоной Чемпионата мира по хоккею.

Обе петербургские площадки должны одномоментно вмещать не менее 13 тысяч болельщиков. На Конюшенной площади зона будет работать с 12 июня по 12 июля, там на уличных экранах будут транслировать все матчи чемпионата в прямом эфире. Кроме того, болельщиков ждет развлекательная программа от УЕФА.

Изначально Смольный отказал в создании фан-зоны у стен Эрмитажа, однако площадка на Дворцовой будет работать в течение 5 дней: там покажут матчи четвертьфинала.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в нескольких европейских городах. Петербург примет три матча группового этапа: 13, 17 и 22 июня. Кроме того, на "Газпром Арене" 3 июля состоится один из четвертьфиналов. На проведение этих встреч город планирует потратить более 6,3 млрд рублей. Болельщикам предоставят бесплатный проезд.

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