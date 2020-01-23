Главу Фонда капремонта оштрафовали за невыполненный ремонт домов на Петроградке

Руководитель Фонда капитального ремонта Денис Шабуров оштрафован на сумму более 37 тысяч рублей за не проведенные вовремя работы по капремонту домов Петроградского района, сообщили в петербургской прокуратуре.

В мае-октябре 2017 года фонд получил на выполнение работ более 70 млн рублей от жилищного комитета. На эти деньги организация должна была провести капитальный ремонт многоквартирных домов в Петроградском районе, однако, как показала проверка, это не было сделано в установленные сроки. Дополнительное соглашение об изменении срока не заключалось, а деньги в бюджет вернули позже, чем надо.

Прокуратура возбудила дела по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий). Руководитель фонда привлечен к ответственности, в адрес организации внесено представление об устранении нарушений.