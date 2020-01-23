Смольный готов потратить на календари 1,5 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга опубликовала извещение о закупке календарей на 2021 год. Начальная цена контракта - 1,5 млн рублей.

Чиновникам требуется три вида календарей: настенный, настенный перекидной и настольный. На настенном календаре должны быть изображение панорамного вида, включающего здания Смольного института и Смольного собора, герб Петербурга и надпись "Администрация Санкт-Петербурга". На страницах перекидного календаря "сюжетом каждой фотоработы является панорамный вид города, сезонно соответствующий каждому месяцу", сообщается в техзадании закупки. Настольные календари также должны быть оформлены снимками улиц Петербурга.

Разработка оригинал-макетов трех видов календарей в общей сложности оценивается в документации в 152,5 тысячи рублей. На изготовление этой полиграфической продукции чиновники готовы потратить 1,4 млн рублей.

В прошлом году календари для администрации губернатора Петербурга обошлись городскому бюджету в 850,5 тысяч рублей. С 2017 контракты на эти услуги со Смольным заключает ООО "Компания "Райз".