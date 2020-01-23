Комиссия ЗакСа по горхозяйству поддержала включение части Петровского острова в ЗНОП Парламентская комиссия по городскому хозяйству одобрила включение части Петровского острова в список территорий зеленых насаждений общего пользования. Речь идет об участке размером 12,8 га, который расположен вдоль Петровского проспекта, 7, лит. Ч. Там находится крупнейший в европейской части РФ петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов. Кроме того, депутаты поддержали идею спикера ЗакСа Вячеслава Макарова защитить сквер рядом с Петровской косой законом о ЗНОП. Макаров, напомним, предлагал запретить любое строительство на территории острова, внеся соответствующий законопроект на рассмотрение руководимого им органа. Добавим, особым вниманием председателя петербургского парламента пользуются только зеленые зоны на Петроградской стороне. Защищать от застройки тот же "Сад на Неве" он отказался.

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