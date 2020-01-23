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18:06

Общественные деятели просят нового министра культуры защитить Охтинский мыс от застройки "Газпрома"

фото ЗакС политика Общественные деятели просят нового министра культуры защитить Охтинский мыс от застройки "Газпрома"

15 общественных деятелей обратились к новому министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом о судьбе Охтинского мыса в Петербурге, сообщил один из подписавшихся, депутат Заксобрания Борис Вишневский. Также под письмом свои подписи оставили председатель исполкома петербургского ПЕН-клуба Константин Азадовский, главный режиссер Санкт-Петербургского интерьерного театра Николай Беляк, глава совета петербургского отделения ВООПИиК Александр Марголис, директор музея Анны Ахматовой Нина Попова и другие.

Авторы письма напомнили, что в Минкультуры в 2014-2017 года неоднократно предоставлялись историко-культурные экспертизы, в которых предлагалось взять под охрану памятники, найденные на территории Охтинского мыса, и сохранить этот участок как единый историко-археологический комплекс. «К сожалению, все эти экспертизы были отклонены Министерством культуры РФ по надуманным основаниям», - говорится в письме.

При этом, указали обратившиеся, в 2019 году Минкультуры одобрил экспертизу, выполненную по заказу ООО «Городъ» - и она легла в основу приказа ведомства, «фактически санкционирующего застройку Охтинского мыса и уничтожение памятников».

Подписавшиеся настаивают на срочном принятии ряда мер. Среди них – взятие под охрану обнаруженных памятников Охтинского мыса, отмена приказа Минкульта, проведение новой экспертизы, по ее итогам – принятие решение о включении памятников в реестр объектов культурного наследия. Также авторы обращения призывают нового министра культуры создать на Охтинском мысе ландшафтный археологический музей-заповедник общероссийского значения.

Вишневский обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой выкупить Охтинский мыс в собственность города.

Изначально на этом месте компания «Газпром» собиралась построить небоскреб, однако после общественного возмущения строительство было перенесено в Лахту. Недавно появились сведения, что «Газпромнефть» все же намерена построить на мысе офисное здание.

На территории мыса в 2006-2010 годах были найдены стоянки эпохи неолита и раннего металла, мысовое городнище, датированное до 1300 года, крепость Ландскрона, крепость Ниеншанц и позднесредневековый могильник.


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