Общественные деятели просят нового министра культуры защитить Охтинский мыс от застройки "Газпрома"

15 общественных деятелей обратились к новому министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом о судьбе Охтинского мыса в Петербурге, сообщил один из подписавшихся, депутат Заксобрания Борис Вишневский. Также под письмом свои подписи оставили председатель исполкома петербургского ПЕН-клуба Константин Азадовский, главный режиссер Санкт-Петербургского интерьерного театра Николай Беляк, глава совета петербургского отделения ВООПИиК Александр Марголис, директор музея Анны Ахматовой Нина Попова и другие.

Авторы письма напомнили, что в Минкультуры в 2014-2017 года неоднократно предоставлялись историко-культурные экспертизы, в которых предлагалось взять под охрану памятники, найденные на территории Охтинского мыса, и сохранить этот участок как единый историко-археологический комплекс. «К сожалению, все эти экспертизы были отклонены Министерством культуры РФ по надуманным основаниям», - говорится в письме.

При этом, указали обратившиеся, в 2019 году Минкультуры одобрил экспертизу, выполненную по заказу ООО «Городъ» - и она легла в основу приказа ведомства, «фактически санкционирующего застройку Охтинского мыса и уничтожение памятников».

Подписавшиеся настаивают на срочном принятии ряда мер. Среди них – взятие под охрану обнаруженных памятников Охтинского мыса, отмена приказа Минкульта, проведение новой экспертизы, по ее итогам – принятие решение о включении памятников в реестр объектов культурного наследия. Также авторы обращения призывают нового министра культуры создать на Охтинском мысе ландшафтный археологический музей-заповедник общероссийского значения.

Вишневский обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой выкупить Охтинский мыс в собственность города.

Изначально на этом месте компания «Газпром» собиралась построить небоскреб, однако после общественного возмущения строительство было перенесено в Лахту. Недавно появились сведения, что «Газпромнефть» все же намерена построить на мысе офисное здание.

На территории мыса в 2006-2010 годах были найдены стоянки эпохи неолита и раннего металла, мысовое городнище, датированное до 1300 года, крепость Ландскрона, крепость Ниеншанц и позднесредневековый могильник.

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