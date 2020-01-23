Поклонская осудила пользователей интернета за "травлю" новой главы Минкульта

Экс-прокурор Крыма, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская вступилась за новую руководительницу Министерства культуры Ольгу Любимову, на которую "набросились" пользователи соцсетей за чрезмерно откровенные записи в "Живом журнале"

На своей странице в Instagram депутат призвала всех недоброжелателей сначала вспомнить о своих заметках десятилетней давности: наверняка, считает она, у каждого из злопыхателей тоже можно найти компрометирующую информацию в блогах.

"И те, кто сейчас пишет гадости про нового министра, забывают об одном: если хорошенько покопаться в ваших комментариях, постах в соцсетях, фотографиях - тоже можно нарыть много чего интересного. И если вы займёте крупную должность, о которой даже и не мечтали в 15 или 25 лет, поверьте, всё это всплывёт наружу", - утверждает Поклонская.

Парламентарий напомнила, что когда она сама только начинала карьеру в российском Крыму, СМИ тоже публиковали снимки из её соцсетей, активно при этом обсуждая физиологические особенности нового прокурора.

Из-за поднявшейся в медиапространстве шумихи Любимова вынуждена была скрыть свои записи в ЖЖ.