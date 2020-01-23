Смольный выделил 2,4 млн рублей на путешествие во Вьетнам

Комитет по внешним связям Петербурга опубликовал извещение о закупке на организационно-техническое обеспечение деловой миссии во Вьетнам. Начальная цена контракта - 2,4 млн рублей. Поездка планируется в марте 2020 года.

В состав делегации Петербурга войдут не менее 18 человек, сообщается в техзадании. Во Вьетнаме они пробудут 3-7 дней. Организатор должен забронировать билеты на самолет и номера в 4-звездочной гостинице, но оплата проживания и полета ложится на самих членов делегации. Во время пребывания во Вьетнаме группе из северной столицы предоставят три легковых автомобиля и два микроавтобуса.

В рамках миссии будет проведен бизнес-форум с участием чиновников Петербурга и Вьетнама, а также представителей делового сообщества. Сферы для сотрудничества в документации обозначены обширные: промышленность, наука и высшая школа, инвестиции, водоочистка, водоподготовка, водоотведение, здравоохранение, предпринимательство, туризм, культура, спорт.

От имени правительства Петербурга во время поездки будут проведены два протокольных мероприятия. Угощать гостей будут холодными и горячими закусками, тремя видами горячих блюд, десертами и алкогольными и безалкогольными напитками. Как обычно, делегация привезет с собой блюда Петербургской кухни. Запланирован также концерт с выступлением петербургского танцевального или музыкального фольклорного ансамбля. Во время всех мероприятий группу делегатов будут сопровождать переводчики.

Кроме того, подрядчик будет обязан оказать услуги по доставке и таможенному оформлению информационно-презентационных материалов, фотовыставок, а также сувениров из Петербурга в Социалистическую Республику Вьетнам и обратно. Общий вес груза – не более 200 кг.