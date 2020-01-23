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23 января, 20:13

"100 секунд до катастрофы": Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи

фото ЗакС политика "100 секунд до катастрофы": Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи

Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед, до 28:58:20, сообщает американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Таким образом, часы показывают ровно 100 секунд до «ядерной полуночи»: это самое близкое расположение стрелок за всю историю с 1947 года. Среди причин перевода эксперты назвали ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, информационную войну в киберпространстве, изменение климата.

«Сейчас осталось 100 секунд до "полуночи", это самая опасная ситуация, с которого только сталкивалось человечество. Сейчас время объединиться – и действовать», - говорится в заявлении журнала.

«Часы Судного дня» - это проект журнала, начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Стрелки часов ежегодно переводят, указывая на позитивные или негативные изменения международной обстановки. Полночи символизирует момент ядерного катаклизма, близость стрелок к ней – напряженность обстановки и прогресс в развитии ядерного оружия. Решение о переводе принимает совет директоров журнала с помощью приглашенных экспертов, в том числе – лауреатов Нобелевской премии.

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