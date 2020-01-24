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10:37

Четырбок принес снюс на заседание комитета по законодательству ЗакСа

фото ЗакС политика Четырбок принес снюс на заседание комитета по законодательству ЗакСа

Председатель комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок ("Единая Россия") 24 января принес баночку с пакетиками бестабачной никотиносодержащей продукции - так называемыми снюсами - на заседание КПЗ, где рассматривался вопрос о запрете продажи этого вещества несовершеннолетним.

Единоросс предложил своим коллегам попробовать вещество, но никто не согласился. Законопроект о снюсах члены комитета рекомендовали принять в первом чтении.

Нарушение закона депутаты планируют карать штрафами до 50 тысяч рублей для юридических лиц, до 20 тысяч рублей - для должностных и до 5 тысяч рублей - для обычных граждан.

Параллельно с единороссовским в ЗакС был внесен законопроект фракции "Справедливая Россия" о полном запрете продажи снюсов в регионе. По мнению лидера парламентских эсеров Алексея Ковалева, присутствие никотиносодержащих смесей на рынке уже создает риск, что они попадут к детям. Эту инициативу в ЗакСе пока не рассматривали.

Четырбок отметил, что у депутатов ЗакСа нет полномочий на тотальный запрет продажи смесей, но несовершеннолетних оградить от снюсов нужно как можно быстрее. По словам председателя комитета, некоторые предприниматели сами не хотят продовать смеси подросткам, но у них нет на то полномочий.

Напомним, федеральный законопроект о полном запрете бестабачных смесей находится на рассмотрении Госдумы. Порядка 20 регионов, не дожидаясь, федеральных властей, уже приняли аналогичные инициативы на местах. Некоторые из них запретили продажу снюсов полностью, другие - только для несовершеннолетних.

Сергей Еремеев


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