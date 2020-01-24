18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:11

Депутаты ЗакСа просят прокуратуру изучить работу профсоюза Петербурга

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа просят прокуратуру изучить работу профсоюза Петербурга

Рабочая группа депутатов ЗакСа под руководством депутата Елены Киселевой обратилась к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить действия Ленинградской федерации профсоюзов по распоряжению принадлежащими ей объектами, сообщили представители ЗакСа.

В запросе депутаты указали, что, согласно уставу, одна из задач деяельности профсоюзов – сохранение собственности федерации. Депутаты заявили, что у них нет понимания того, как согласуется эта задача с информацией о сделках, совершенных ЛФП, которая размещена на сайте ПРОФЦЕНТР.

Члены рабочей группы попросили прокурора рассмотреть возможность проведения проверки действий ЛФП по распоряжению объектами, которые принадлежали или принадлежат федерации. Речь идет о санаториях, пансионатах, дворцах, домах культуры и спортивных клубах. В их числе – ДК имени Кирова, ДК имени Ленсовета, учебно-спортивная база «Спартак» и другие объекты. Также депутаты просят проверить распределение и расходование денег, полученных от распоряжения этим имуществом.

ЗакС основательно взялся за ЛФП в конце ноября 2019 года. Тогда в различные профильные ведомства города были направлены запросы. Депутаты намерены выяснить, выполняет ли организация должным образом свою работу. Киселева ранее заявила, что Федерация профсоюзов, «выполняя свои прямые обязанности по защите прав петербуржцев, не проявляет никакой активности и инициативности».

Это вызвало возмущение профсоюзов. В ЛФП заявили, что ждут извинений от единороссов и «прекращения преследования». Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков объявил о намерении подать на депутатов ЗакСа в суд.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:22 Смольный опубликовал распоряжение об отказе считать медсанчасть на Одоевского культурным наследием

14:59 Советник губернатора по ЖКХ: Нужен сайт с отображением накоплений дома на капремонт

14:50 К китайскому Новому году на Дворцовом мосту включат специальную подсветку

14:27 Активисты считают новые кабинки на сестрорецком пляже подарком вуайеристам

13:57 Песков приветствует идею Германии выделить 12 млн евро на поддержку блокадников

13:53 Невзоров: Петр I привел Россию в Европу, а Путин - вывел за шиворот

13:29 Песков допустил отказ от поправок в Конституцию после всенародного голосования

13:28 Милонов хочет жить с оленем

13:09 В Архангельске откроется первое "котокафе"

12:56 Суд обязал владельцев лютеранской церкви в Пушкине заняться ее сохранением

12:54 Белоруссия ввела ограничения на ввоз скота из Псковской области

12:40 Суд оштрафовал активиста «Весны» на 20 тысяч рублей за акцию в метро

12:25 Муниципал: Глава МО "Лиговка-Ямская" просит Беглова установить памятник Черняховскому

12:18 Шендерович: Нас не должно волновать качество шуток комика Долгополова

12:17 Напавшего на редакцию газеты КПРФ в Ставрополе признали невменяемым

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru