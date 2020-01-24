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11:19

Лимонов: Путин спасает президентскую власть от узурпаторов

фото ЗакС политика Лимонов: Путин спасает президентскую власть от узурпаторов

Основатель незарегистрированной "право-левой" партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов впечатлился публикациями во французской прессе, которые касаются новейших преобразований во внутренней российской политике - смене правительства и намечающейся конституционной реформы - и нашел их неверными и предосудительными. Суть нового курса президента Владимира Путина, считает россиянин, авторы не уловили совсем. В его представлении, в настоящее время президент пытается своеобразным способом "уберечь" Россию от узурпации власти в дальнейшем и думает исключительно о человеческих качествах будущих преемников. При этом Лимонов ничего не говорит о возможной узурпации власти, имевшей место в 2000-х и 2010-х годах.

"Это не о собственном будущем он заботится, но о будущем страны. Давайте не отказывать ему в серьёзных намерениях и порою в позитивном мышлении. К тому же — быть президентом, это не синекура. Это занудный и тяжёлый труд", - пишет политик в статье для портала "Свободная пресса".

По мнению Лимонова, Путин неспроста произвел омоложение кабинета министров - так выражается надежда главы государства на то, что "министерская молодёжь менее коварна". В свою очередь, европейцы, усматривая в действиях Путина стремление стать еще одним "туркменбаши", уверен литератор, роковым образом заблуждаются.

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