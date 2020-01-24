ЗакС объявит благодарность космонавтам Скворцову и Скрипочке

Космонавтам Международной космической станции Александру Скворцову и Олегу Скрипочке, поздравившим Законодательное собрание в день его 25-летия, будет объявлена благодарность депутатов. Это решение на заседании 24 января единоглассно поддержали члены парламентского комитета по законодательству.

По словам руководителя комитета Дениса Четырбока, с инициативой отблагодарить космонавтов выступил председатель городского Заксобрания Вячеслав Макаров.

Напомним, 14 декабря, во время торжественного заседания городского парламента, посвященного юбилею ЗакСа, Скворцов и Скрипочка по видеосвязи между МКС и Мариинским дворцом поздравили депутатов и восхитились работой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Сергей Еремеев

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