Дикие утки решили перезимовать на очистных сооружениях "Водоканала"

Представители ГУП "Водоканал" сообщили о том, что нынешней аномально теплой зимой к сотрудникам организации "присоседились" стаи диких уток, которым полюбилась вода на очистных сооружениях. Причину такого поведения в государственном предприятии видят в высоком качестве этой воды, ее чистоте, что ставится в заслугу ГУП.

"Кто бы мог представить, что за столь, казалось бы, неромантичным названием, включающим слово «канализация», скрывается практически заповедник", - отметили в пресс-службе "Водоканала".

В качестве наиболее притягательных объектов для птиц называют вторичные отстойники в Ольгино, а также территорию острова Белый в Финском заливе. Здесь, помимо уток, чаек и крякв, постоянно обитают ласки и норки.

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