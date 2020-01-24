Глава МО "Лиговка-Ямская" просит Беглова установить памятник Черняховскому

Глава совета муниципальных депутатов МО «Лиговка-Ямская» единоросс Вадим Войтановский обратился к губернатору Александру Беглову с письменной просьбой об установке памятника дважды герою Великой Отечественной войны генералу Ивану Черняховскому на улице в округе, названной в его честь. Помимо вклада военного в историю Войтановский считает свое предложение актуальным и уместным в связи с предстоящим широким празднованием 75-летия победы над нацистской Германией.

"В целях экономии бюджетных средств на проектирование памятника, предлагаем использовать точную копию памятника Черняховского, установленного в 70-х годов XX столетия в республике Польша и представляющего собой высокую бетонную стелу с бронзовым барельефом Ивана Черняховского на вершине и демонтированного 17 сентября 2015 года по решению городских властей города Пененжно республики Польша", - говорится в тексте документа.

Там же муниципал использует словосочетание "коричневая чума", от которой, по его убеждению, советские герои смогли уберечь Европу.

Черняховский прославился подвигами на Белорусском фронте и погиб в ходе военных действий в 1945 году. В Польше к его деятельности существует крайне неоднозначное отношение.

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