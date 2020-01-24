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12:54

Белоруссия ввела ограничения на ввоз скота из Псковской области

фото ЗакС политика Белоруссия ввела ограничения на ввоз скота из Псковской области

Белорусские власти издали нормативный документ, по которому устанавливаются ограничения на ввоз овец и коз из граничащей со страной Псковской области. Текст специального указания размещен на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора республики. Авторы документа ссылаются на данные Всемирной организации по охране здоровья животных, которая установила, что на территории Псковской области зафиксированы случаи заболевания оспой среди овец и коз. В связи с этим ограничения вводятся применительно к молочным продуктам, шерсти, кожи и кормовым добавкам.

"Действие ранее выданных разрешений на ввоз вышеуказанных товаров (грузов) на территорию Республики Беларусь из Псковской области Российской Федерации приостанавливается. Грузы, на которые распространяются указанные ограничения, вышедшие из Псковской области Российской Федерации по 23.01.2020 включительно, следуют в обычном режиме", - гласит текст документа.

Ранее, после безуспешных попыток договориться с Россией о льготной и выгодной для белорусов цене на нефть президент Александр Лукашенко решил отказаться от этой российской услуги и стал закупать нефть у Норвегии.

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