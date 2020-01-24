Суд обязал владельцев лютеранской церкви в Пушкине заняться ее сохранением

Куйбышевский суд Петербурга обязал «Евангелическо-лютеранскую церковь Ингрии на территории России» заняться сохранением лютеранской церкви Воскресения Христова в Пушкине, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск подал комитет по госконтролю, использованию и охране памятников. Чиновники указали, что централизованная религиозная организация, собственности которой назодится церковь Воскресения Христова, была обязана в течение двух лет с момента утверждения охранного обязательства разработать проект сохранения объекта культурного наследия и представить его на согласование. Сделать это было нужно к 14 апреля 2018 года.

В марте 2019 года организация обратилась в КГИОП с просьбой выдать задание для разработки проекта по сохранению церкви, чиновники выдали его спустя два месяца, но к 2020 году проектную документацию так и не получили, указали истцы. Они просили обязать церковь в течение года разработать проект и согласовать в КГИОП, а также установить сумму неустойки, которую организации придется заплатить в случае неисполнения решения.

Суд частично удовлетворил требования КГИОП, чуть снизив сумму запрошенной неустойки. «Евангелистическо-лютеранская церковь Ингрии» теперь должна в течение года разработать проект сохранения церкви Воскресения Христова. В противном случае ей придется платить 50 тысяч рублей за каждый случай неисполнения решения суда, а при дальнейшем – 100 тысяч в месяц до тех пор, пока условия не будут выполнены.