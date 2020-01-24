18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:09

В Архангельске откроется первое "котокафе"

фото ЗакС политика В Архангельске откроется первое "котокафе"

В Архангельске ко дню святого Валентина (14 февраля) откроется первое в городе "котокафе" - кафе, где посетители будут расплачиваться за время, проведенное в нем в компании кошек, пишет местное издание 29.ru. Заведение получит название "Котоместо".

Обитать в нем будут как породистые питомцы, так и кошки, взятые из приютов Архангельской области.

"Многие люди ведут очень активный образ жизни: много работают или учатся. Это не всегда дает возможность взять домой питомца. У кого-то из членов семьи, это не редкость, есть аллергия на кошек, а другим хочется домой взять животное, но из-за этого не получается. Особенно важно с животными общаться детям", - приводятся слова основателя оригинального проекта, Алины Уваровой.

За первый час пребывания в кафе с гостей попросят от 290 до 320 рублей, а после второго часа находиться в нем можно будет бесплатно. Проводить время в "Котоместе" можно будет и не уделяя внимания животным.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:22 Смольный опубликовал распоряжение об отказе считать медсанчасть на Одоевского культурным наследием

14:59 Советник губернатора по ЖКХ: Нужен сайт с отображением накоплений дома на капремонт

14:50 К китайскому Новому году на Дворцовом мосту включат специальную подсветку

14:27 Активисты считают новые кабинки на сестрорецком пляже подарком вуайеристам

13:57 Песков приветствует идею Германии выделить 12 млн евро на поддержку блокадников

13:53 Невзоров: Петр I привел Россию в Европу, а Путин - вывел за шиворот

13:29 Песков допустил отказ от поправок в Конституцию после всенародного голосования

13:28 Милонов хочет жить с оленем

13:09 В Архангельске откроется первое "котокафе"

12:56 Суд обязал владельцев лютеранской церкви в Пушкине заняться ее сохранением

12:54 Белоруссия ввела ограничения на ввоз скота из Псковской области

12:40 Суд оштрафовал активиста «Весны» на 20 тысяч рублей за акцию в метро

12:25 Муниципал: Глава МО "Лиговка-Ямская" просит Беглова установить памятник Черняховскому

12:18 Шендерович: Нас не должно волновать качество шуток комика Долгополова

12:17 Напавшего на редакцию газеты КПРФ в Ставрополе признали невменяемым

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru