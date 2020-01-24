В Архангельске откроется первое "котокафе"

В Архангельске ко дню святого Валентина (14 февраля) откроется первое в городе "котокафе" - кафе, где посетители будут расплачиваться за время, проведенное в нем в компании кошек, пишет местное издание 29.ru. Заведение получит название "Котоместо".

Обитать в нем будут как породистые питомцы, так и кошки, взятые из приютов Архангельской области.

"Многие люди ведут очень активный образ жизни: много работают или учатся. Это не всегда дает возможность взять домой питомца. У кого-то из членов семьи, это не редкость, есть аллергия на кошек, а другим хочется домой взять животное, но из-за этого не получается. Особенно важно с животными общаться детям", - приводятся слова основателя оригинального проекта, Алины Уваровой.

За первый час пребывания в кафе с гостей попросят от 290 до 320 рублей, а после второго часа находиться в нем можно будет бесплатно. Проводить время в "Котоместе" можно будет и не уделяя внимания животным.