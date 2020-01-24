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13:53

Невзоров: Петр I привел Россию в Европу, а Путин - вывел за шиворот

фото ЗакС политика Невзоров: Петр I привел Россию в Европу, а Путин - вывел за шиворот

Публицист Александр Невзоров, ранее мало высказывавшийся по существу о намеченных государством поправках в основной закон, в саркастичной манере оценил их по достоинству.

"Посмотрите, там, где кончаются полномочия Путина, оказывается, они только начинаются, это ж как гениально все придумано!", - воскликнул он в эфире телеканала "Дождь", добавив, что, если император Петр I привел Россию в Европу, то Путин "выволок, причем, что называется, за шиворот, с помощью всяких клишасов и другой смешной шелупони".

Поправка, запрещающая кандидатам в президенты иметь зарубежное гражданство, видится журналисту характерным продуктом крайне "эклектичного и искусственного" русского патриотизма, смоделированного в новейшую эпоху политтехнологами.

"Сегодняшнему патриотизму, как мы видим по тому, что происходит с этой грошовой Конституцией, хочется сказать - голубчик, а у вас ус приклеился, причем этот ус явно грузинский. И вот эта вот физиономия русского патриотизма с приклеенными сталинскими усами, с разгорающейся во лбу масонской звездой, а в антисемитских лапах сжат портрет чистокровной еврейки Марии, которую этот антисемит еще периодически целует", - выстроил Невзоров свой образный ряд.

По его мнению, в данном виде патриотизм абсолютно нежизнеспособен, что не отменяет для Невзорова его вредность: "из маргинальной забавы, полуфольклорного увлечения он превратился в серьезную беду, в настоящий тормоз развития".

Пакет президентских поправок одобрил профильный комитет Госдумы. Ожидается, что после прохождения законопроектом всех стадий депутатского голосования его вынесут на некое всенародное голосование, форма и детали которого пока не называются. Известно, что это не будет референдумом в строгом понимании этого термина.

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