К китайскому Новому году на Дворцовом мосту включат специальную подсветку

В честь китайского Нового года один из крупнейших и известнейших петербургских мостов, Дворцовый, на две недели изменит свой привычный облик. Его иллюминируют красной подсветкой, о чем пишет ТАСС со ссылкой на слова и.о. председателя городского комитета по внешним связям Арби Абубакарова.

Включить оригинальное освещение должны уже вечером 24 января, а в последний раз этой зимой его можно будет увидеть 8 февраля.

К празднованию очередного китайского Нового года приурочена целая серия культурных мероприятий, среди которых - выставка живописи и графики "Взгляд на Восток", а также концерт "Национальные сокровища" в исполнении китайского театра оперы и танцевальной драмы. По календарю восточной страны, сам праздник в этом году отмечается в ночь с 24 на 25 января.

Аналогичным образом с Дворцовым мостом поступили год назад. Впервые идею реализовали в 2014 году.