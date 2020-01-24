Суд арестовал московского активиста на 10 суток за акцию против экологического кризиса

Тверской суд Москвы арестовал еще на 10 суток активиста Константина Фокина, отбывавшего арест за плакат о президенте Владимира Путина на антифашистском марше, передает «Новая Газета».

На этот раз Фокина наказали за участие в акции протеста против климатического кризиса на Тверской улице. Накануне к нему в спецприемник приехали полицейские и составили новый протокол. Поводом стало то, что Фокин сидел на проезжей части, привлекая внимание граждан к проблеме глобального экологического кризиса.

Ранее в декабре активиста Аршака Макичяна арестовали на шесть суток за участие в акции против глобального потепления у Суворовских ворот.