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16:35

Суд арестовал московского активиста на 10 суток за акцию против экологического кризиса

фото ЗакС политика Суд арестовал московского активиста на 10 суток за акцию против экологического кризиса

Тверской суд Москвы арестовал еще на 10 суток активиста Константина Фокина, отбывавшего арест за плакат о президенте Владимира Путина на антифашистском марше, передает «Новая Газета».

На этот раз Фокина наказали за участие в акции протеста против климатического кризиса на Тверской улице. Накануне к нему в спецприемник приехали полицейские и составили новый протокол. Поводом стало то, что Фокин сидел на проезжей части, привлекая внимание граждан к проблеме глобального экологического кризиса.

Ранее в декабре активиста Аршака Макичяна арестовали на шесть суток за участие в акции против глобального потепления у Суворовских ворот.

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