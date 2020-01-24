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16:48

Навального не убеждают попытки представить Путина "отцом нации" по китайскому образцу

фото ЗакС политика Навального не убеждают попытки представить Путина "отцом нации" по китайскому образцу

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, комментируя после долгого перерыва российскую политическую жизнь, изложил свои скептические соображения относительно поправок в Конституцию. Он апеллирует к ряду экспертов, утверждающих, что этими поправками Путин хочет присвоить себе статус "отца нации" наподобие Дэн Сяопина в Китае в конце XX века. Аналогия, с точки зрения оппозиционера, не может быть верной: есть одно существенное "но".

"Сяопин создал это, потому что сделал чудо, а у Путина такого чуда нет, и наоборот - двадцать лет его правления в общем-то привели если не к краху, то к демонстрации того, что ничего не работает. Большого роста населения нет, супермощной экономики нет, тех самых городов, которые в Китае - было поле и гуси ходили - а сейчас города стоят, скоростные поезда ходят, мосты построены, ничего этого в России нет. Как ходили гуси, так и ходят, невозможно с этими гусями заявить, что я Дэн Сяопин и буду отцом нации", - произнес политик на своем YouTube-канале.

Мнение, от которого отталкивается Навальный, продиктовано желанием Путина усилить полномочиями ранее "дремавший" в общественном мнении Госсовет. Критики режима полагают, что из кресла президента Путин переместится в кресло главы Госсовета, и объем его власти на новом месте будет превышать объем власти следующего главы государства.

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