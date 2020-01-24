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17:16

МЧС осудило жест "дрессировки" главы Чувашии при передаче ключей спасателю

фото ЗакС политика МЧС осудило жест "дрессировки" главы Чувашии при передаче ключей спасателю

МЧС считает недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева при передаче ключей от нового служебного автомобиля одному из спасателей в Чебоксарах, передает «Интерфакс».

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», - заявили в МЧС.

Ранее появилось видео, на котором видно, что Игнатьев во время передачи ключей в Чебоксарах поднял связку выше, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ними, и при этом улыбался. Многие осудили этот поступок, сочтя его унизительным. В пресс-службе регионального МЧС инцидент назвали «дружеской шуткой».

В «Единой России» назвали этот инцидент «моральным уродством» и заявили, что рассмотрят поведение Игнатьева на ближайшем заседании комиссии по этике.

Это уже второй спорный эпизод, связанный с главой Чувашии, за последнюю неделю. За несколько дней до этого он заявил, что следует «мочить» журналистов, критикующих власть. Вскоре он извинился за свои слова.

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