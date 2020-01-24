Мишустин ввел надбавку для силовиков в Москве и Петербурге за работу на акциях протеста

Премьер-министр Михаил Мишустин установил ежемесячные надбавки для сотрудников Росгвардии и полиции в Москве и Петербурге за работу на акциях протеста, сообщается на сайте кабмина.

Надбавку получат служащие Росгвардии двух городов федерального значения, Подмосковья и Ленобласти. Размер надбавки составит до 100% действующего месячного оклада служащего. Порядок ее выплаты будет определяться главами МВД и Росгвардии для сотрудников их ведомств.

На надбавку будут претендовать служащие, которые «обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности». В чем именно заключается «сложность» и по каким критериям она определяется, не уточняется. Решения о выплатах призваны «способствовать повышению уровня социальной защищённости сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка», считают в правительстве.