СК возбудил дело о взятках в ПГУПС из-за "помощи" преподавателей студентам

Следователи установили многочисленные факты получения взяток от студентов сотрудниками Петербургского государственного университета путей сообщения в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По версии следствия, сотрудники университета «объединились в устойчивую организованную преступную группу, распределив между собой преступные роли» для того, чтобы получать взятки от студентов, «которым требовалось документально устранить академические задолженности, а также изготовить и беспрепятственно защитить контрольные, курсовые, дипломные и иные виды работ, не выполняя указанные обязательства в полном объеме или частично».

По этим фактам возбуждены дела по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Фигурантам дела уже предъявлены обвинения. Ставшие фигурантами дела сотрудники вуза уволены.