Старинный флигель на Сенной площади разберут и воссоздадут

Дореволюционный флигель на Гороховой улице во дворе, примыкающем к Сенной площади, петербургские власти решили снести и воссоздать, сообщает строительное издание "Канонер". Столь бережное отношение объясняется тем, что здание 1883 года постройки признано историко-культурным памятником регионального значения.

Несколько лет флигель пребывает в статусе аварийного здания и де-факто являет собой заброшенную постройку. Здание в 2020 году стало ветхим настолько, что периодически осыпается. Демонтаж и воссоздание курирует КГИОП. Что именно появится после реконструкции на этом месте, пока не могут сказать точно даже вовлеченные в процесс специалисты.