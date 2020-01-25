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10:27

Сурков сменил госслужбу на медитацию

фото ЗакС политика Сурков сменил госслужбу на медитацию

Помощник и советник президента Владислав Сурков, с начала 2000-х имеющий в СМИ репутацию "серого кардинала Кремля", отошел от решения государственных задач, утверждает в своем Telegram-канале его сподвижник, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - говорится в новейшем посте.

Подтвердил написанное Чеснаков также в разговоре с "Интерфаксом".

В 2000-х годах Сурков курировал внутреннюю политику в администрации президента.

В 2019 году наиболее заметным общественно-политическим событием с участием Суркова стала его статья, представляющая собой некую легитимизацию и апологию термина "путинизм". "Путинизм" рассматривается в ней как наиболее адекватная для российских реалий идеологий. В статье уделяется значительное внимание социальной группе, обозначенной как "глубинный народ".

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