Вишневский осудил надбавки для росгвардейцев, "обслуживающих" митинги

Лидер петербургского "Яблока" в городском парламенте Борис Вишневский остро отреагировал на решение нового премьер-министра Михаила Мишустина о дополнительном финансировании силовиков, призванных разгонять уличные демонстрации. С точки зрения демократа, силы "на улице" и так не равны, митинги превратились в зону отсутствия права, и поэтому лишнее материальное поощрение силовых действий выглядит для него как уже совсем откровенное издевательство над гражданами.

"[Граждан] избивают люди в форме, знающие, что любой, рискнувший прикоснуться к ним (или, чего доброго, пытавшийся помешать избиению беззащитного человека) автоматически подставляется под уголовное наказание и может на несколько лет оказаться за решеткой. Их избивают люди, обученные впятером набрасываться на одного, уверенно бить дубинками и сапогами лежащих на земле, не испытывать никаких нравственных колебаний и угрызений совести, избивая женщин, стариков и детей", - написал петербуржец у себя в Telegram-канале.

По мнению Вишневского, при принятии столь дерзкого по отношению к обществу решения Мишустиным двигали либо "вопиющий непрофессионализм", либо "вопиющая непорядочность".

Надбавку получат служащие Росгвардии двух городов федерального значения, Подмосковья и Ленобласти. Размер надбавки составит до 100% действующего месячного оклада служащего. Порядок ее выплаты будет определяться главами МВД и Росгвардии для сотрудников их ведомств. Текст решения мотивирует эту меру необходимостью повысить "социальную защищенность" россиян.

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