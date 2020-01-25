18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:17

Вишневский осудил надбавки для росгвардейцев, "обслуживающих" митинги

фото ЗакС политика Вишневский осудил надбавки для росгвардейцев, "обслуживающих" митинги

Лидер петербургского "Яблока" в городском парламенте Борис Вишневский остро отреагировал на решение нового премьер-министра Михаила Мишустина о дополнительном финансировании силовиков, призванных разгонять уличные демонстрации. С точки зрения демократа, силы "на улице" и так не равны, митинги превратились в зону отсутствия права, и поэтому лишнее материальное поощрение силовых действий выглядит для него как уже совсем откровенное издевательство над гражданами.

"[Граждан] избивают люди в форме, знающие, что любой, рискнувший прикоснуться к ним (или, чего доброго, пытавшийся помешать избиению беззащитного человека) автоматически подставляется под уголовное наказание и может на несколько лет оказаться за решеткой. Их избивают люди, обученные впятером набрасываться на одного, уверенно бить дубинками и сапогами лежащих на земле, не испытывать никаких нравственных колебаний и угрызений совести, избивая женщин, стариков и детей", - написал петербуржец у себя в Telegram-канале.

По мнению Вишневского, при принятии столь дерзкого по отношению к обществу решения Мишустиным двигали либо "вопиющий непрофессионализм", либо "вопиющая непорядочность".

Надбавку получат служащие Росгвардии двух городов федерального значения, Подмосковья и Ленобласти. Размер надбавки составит до 100% действующего месячного оклада служащего. Порядок ее выплаты будет определяться главами МВД и Росгвардии для сотрудников их ведомств. Текст решения мотивирует эту меру необходимостью повысить "социальную защищенность" россиян.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

24 января, 19:27 Вишневский оспаривает отказ Смольного считать медсанчасть на Одоевского культурным наследием

24 января, 11:26 ЗакС объявит благодарность космонавтам Скворцову и Скрипочке

24 января, 10:37 Четырбок принес снюс на заседание комитета по законодательству ЗакСа

23 января, 16:03 К депутату Цивилеву обратились маскулистские агитаторы

22 января, 16:37 Юлия Шик будет претендовать на должность детского омбудсмена Петербурга

21 января, 18:20 «Ежу понятно, что нужен раздельный сбор»: В ЗакСе обсудили мусорную реформу

21 января, 17:18 ЛДПР выдвинула в детские омбудсмены экс-мундепа МО «Литейный округ» Лебедеву

21 января, 14:23 Макаров обошел по цитируемости всех глав Заксобраний в 2019 году

21 января, 13:51 Единороссы предложили продлить программу маткапитала в Петербурге до конца 2026 года

20 января, 20:04 Транспортная реформа: Риски неокупаемости и соблазны безбилетного проезда


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:53 Путин поручил проверить законность приговора посаженному по "дадинской" статье Котову

14:17 Вишневский осудил надбавки для росгвардейцев, "обслуживающих" митинги

13:31 На столичных "метропикетах" вновь вспомнили о судьбе Шестуна

12:47 Около 50 человек пришли на встречу защитников медсанчасти на улице Одоевского

12:02 "Метропикетами" петербуржцы поддержали фигурантов политических дел

11:11 Муниципал: Депутат МО "Ульянка" обратился к Путину в связи с преследованием комика Долгополова

10:27 Сурков сменил госслужбу на медитацию

24 января, 20:49 Дрозденко обсудил с РЖД развитие железнодорожного сообщения

24 января, 19:59 В Архангельске пикетчики выразили свое недовольство "мусорной" политикой властей

24 января, 19:27 Вишневский оспаривает отказ Смольного считать медсанчасть на Одоевского культурным наследием

24 января, 18:59 СК возбудил дело о взятках в ПГУПС из-за "помощи" преподавателей студентам

24 января, 18:59 Старинный флигель на Сенной площади разберут и воссоздадут

24 января, 18:39 Максим Шевченко: Пусть Собянин весь мусор завозит себе во двор

24 января, 18:27 Мишустин ввел надбавку для силовиков в Москве и Петербурге за работу на акциях протеста

24 января, 18:19 Плата за капремонт: Вы не виноваты, но будет хуже

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru