Депутат МО "Ульянка" обратился к Путину в связи с преследованием комика Долгополова

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих, возбужденное против петербургского стендапера Александра Долгополова и вынудившего его покинуть Россию, побудило муниципального депутата МО «Ульянка» Никиту Кириллова просить помощи у президента Владимира Путина.

"Прошу Вас гарантировать безопасность и защиту от уголовного преследования, а также взять дело под личный контроль, чтобы и впредь юмористы в стране имели право свободно себя выражать", - говорится в официальном письме муниципала.

В защиту Долгополова ранее выступил коллега Долгополова по публичным сатирическим выступлениям Виктор Шендерович.

Основанием для преследования молодого человека стали его уничижительные оценки людей, привыкших голосовать за президента Путина.

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