"Метропикетами" петербуржцы поддержали фигурантов политических дел

У станций петербургского метрополитена прошла серия ставших традиционными пикетов: по пятницам политически активные горожане напоминают своими плакатами прохожим о судьбе несправедливо, с их точки зрения, лишенных свободы россиян. Главным образом речь идет о делах, которые принято считать политически мотивированными.

На сей раз вспомнили о преследуемых гражданах по всей России: на плакатах виднелись лица тех, кого лишают свободы в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе.

Участвовали в "метропикетах", среди прочих активистов, представители петербургского штаба Алексея Навального, движений "Весна" и "Открытая Россия".

Фотографии: сообщество "Петербургский гражданин"

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