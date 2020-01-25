Путин поручил проверить законность приговора посаженному по "дадинской" статье Котову

Политический активист Константин Котов, отправленный в колонию исключительно за за факт своего неоднократного участия в протестных митингах, вызвал внезапный интерес у главы государства Владимира Путина, о чем пишет сайт Кремля.

Президент поставил под сомнение законность вынесенного приговора (четыре года лишения свободы) и поручил своим подчиненным разобраться в деле Котова.

Статью 212.1 УК , по которой наказан Котов, принято называть "дадинской": по ней людей можно сажать в тюрьму за сам факт выхода на митинги три и более раз. В истории Российской Федерации ее применяли дважды.

Ранее Конституционный суд заявлял, что само существование такой статьи противоречит духу основного закона и призывал не использовать ее в качестве карательного механизма.