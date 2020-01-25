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18:00

Арестованного гендиректора "Метростроя" выпустили из СИЗО

фото ЗакС политика Арестованного гендиректора "Метростроя" выпустили из СИЗО

Генеральный директор "Метростроя" Николай Александров, проходящий по уголовному делу о растрате государственных денег, получил новую меру пресечения от суда: пребывание в СИЗО, где он провел полтора месяца, ему переменили на домашний арест, пишет "Фонтанка" со ссылкой на адвоката подсудимого.

Александрова задержали 10 декабря прошлого года. Ему вменяется обналичивание и хищение 178 млн рублей, выделенных на неосуществленную в конечном итоге поставку щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса.

На сегодняшний день обязанности Александрова исполняет бывший руководитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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