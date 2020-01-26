Мероприятия по случаю Дня снятия блокады Ленинграда ограничат движение по Дороге Жизни и в центре

В ближайшее время сегодня, 26 января, ввиду мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, будет частично ограничено движение по Дороге Жизни, а на следующий день, 27 января, закроют подъезды к Дворцовой площади, делится петербургская ГИБДД.

В связи с проведением марафона "Дорога Жизни" временно - с 11:30 до 18:30 - закроют проезд по участку со 2-го по до 42-й километр автодороги "Санкт-Петербург - Морье".

27 января с 8:00 до 21:00 ограничат въезд на Дворцовую со стороны Певческого моста. Также будет закрыто движение по Миллионной улице от площади до набережной Зимней канавки.