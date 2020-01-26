18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:57

СК прекратил дело экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда

фото ЗакС политика СК прекратил дело экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда

Уголовное дело о растрате 220 млн рублей, возбужденное в отношении бывшего руководителя "Роснано" Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова, прекращено Следкомом в связи с истечением срока давности, известил ТАСС источник.

"Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям", - уточнил собеседник информагентства.

Напомним, о возбуждении дела в отношении Меламеда и Понурова СК уведомил в 2015 году. Их подозревали в растрате имущества госкорпорации в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед в нарушение требований законодательства организовал заключение договора, по которому ИФК "Алемар" (совладельцем компании являлся сам Меламед) обязалась оказывать "Роснанотеху" консультационные услуги, под видом оплаты которых компании незаконно перечислили более 220 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:55 СМИ: Умер протоиерей Всеволод Чаплин

17:10 Глава Краснодарского края сравнил мусорную кучу с Мамаевым курганом: за это его хотят засудить

16:15 Песков поведал, почему Медведев ушёл в отставку

15:25 В автозак отправилась ещё одна участница пикетов против изменения Конституции

14:51 На Невском задержали активиста, державшего в руках плакат с Путиным-"Кощеем"

13:50 В Чечне задержали 25 человек за распространение изображения с "православным" Кадыровым

12:57 СК прекратил дело экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда

12:36 В Петербург привезли тест-системы для выявления коронавируса

11:51 Baza: В Подмосковье обокрали засекреченный бункер правительственной связи

11:05 Мероприятия по случаю Дня снятия блокады Ленинграда ограничат движение по Дороге Жизни и в центре

10:26 Путин поручил генпрокурору проверить правоприменение закона о физлицах-иноагентах

25 января, 19:28 Защитники медсанчасти ждут реакции Беглова

25 января, 18:00 Арестованного гендиректора "Метростроя" выпустили из СИЗО

25 января, 16:56 В Колпино вновь протестовали против планов построить мусоросжигательные заводы

25 января, 16:02 Пархоменко: Главу Конституционного суда превратили в подтирку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru