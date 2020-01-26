На Невском задержали активиста, державшего в руках плакат с Путиным-"Кощеем"

Представители правоохранительных органов увезли в 78-й отдел полиции петербургского активиста Евгения Козлова, стоявшего в одиночном пикете на Невском проспекте, информирует "Северо-Запад. МБХ медиа".

Мужчина держал в руках плакат, на котором был изображен Владимир Путин с подписью "Кащей бессменный" (орфография сохранена). Полицейские не объяснили Козлову причин, по которым он задержан. В пикете активист успел простоять не более 10 минут.

Сегодня у Гостиного двора в форме пикетов проходит народный сход против внесения корректив в действующую Конституцию.

Напомним, среди поправок, обозначенных Путиным в послании Федеральному собранию, имеются, например, следующие: ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

В опубликованном на сайте Госдумы документе предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Законопроект с предложениями Путина по изменению Основного закона страны Госдума приняла в первом чтении 23 января.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон может пройти уже 12 апреля.

Фото: "Северо-Запад. МБХ медиа"

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