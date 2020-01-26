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15:25

В автозак отправилась ещё одна участница пикетов против изменения Конституции

фото ЗакС политика В автозак отправилась ещё одна участница пикетов против изменения Конституции

Вслед за активистом Евгением Козловым в полицейский автомобиль отправилась и другая участница пикетов против изменения Конституции Мария Малышева, уведомляет "Северо-Запад. МБХ медиа".

Девушку задержали по КУСП. В руках у неё был плакат, на котором были изображены персонажи из советских кинолент - Полиграф Полиграфович Шариков из "Собачьего сердца" и героиня "Место встречи изменить нельзя" Манька Облигация - и имелось следующее послание: "Новое кино: Шариковы и Маньки Облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба".

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Фото: "Северо-Запад. МБХ медиа"

Обновлено в 15:50.

Полицейские задержали еще одного активиста Дмитрия Гусева - якобы за то, что тот курил в неположенном месте. Предположительно, его везут в 78 ОП.


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