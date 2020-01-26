Песков поведал, почему Медведев ушёл в отставку

Бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев решил распустить кабинет министров ввиду новых задач, обозначенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, известил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, экс-премьер уверен, что для выполнения нынешний наказов президента нужна новая команда.

"На фоне новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, <…> предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку", - рассказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Упразднение старого правительства, полагает пресс-секретарь Путина, дало возможность президенту достичь целей по национальному развитию. Справиться с данной задачей по силу лишь более гибкой и эффективной команде, которую, как кажется Пескову, и удалось сформировать Михаилу Мишустину.

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства после оглашения послания президента Федеральному собранию. 16 января новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Обновленный состав кабмина стал известен 21 января.