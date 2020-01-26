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18:01

Американский антрополог-анархист поддержал фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика Американский антрополог-анархист поддержал фигурантов дела "Сети"

Американский ученый-антрополог Дэвид Гребер, разделяющий анархистские взгляды, записал видеообращение в поддержку молодых человек, которые предстанут перед судом за создание признанной в РФ террористической организации "Сеть". На запись обратил внимание студенческий журнал Doxa.

Гребер считает, что следствие по делу "Сети" - "ужасный прецедент, несущий угрозу для людей по всему миру". Антрополог уверен: если людей можно "посадить, не основываясь ни на чем, кроме выбитых под пытками показаний", то "никто не находится в безопасности".

Напомним, суды по делу "Сети" проходят параллельно в Петербурге и Пензе. Девять человек задержали за несколько месяцев до выборов президента в 2018 году и обвинили их в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. В свою очередь обвиняемые утверждают, что всего лишь играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу.

Фигуранты дела утверждали, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. Следы пыток на теле двух участников разбирательства - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова - подтверждали члены ОНК. Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы.

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