Жертвами коронавируса стали уже 80 человек

Число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, возросло до 80 человек, все они - граждане Китая, уведомляет "Би-би-си". Днем ранее было известно о 56 жертвах.

Общее количество инфицированных достигло 2744 человек, свыше 300 из которых - в критическом состоянии.

По информации BBC, не менее 42 случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано в других странах, в том числе - Франции, США, Австралии.

Ранее стало известно, что в Петербург поступили специализированные тест-маркеры, благодаря которым можно будет выявить наличие в организме присутствие вируса.

24 января комитет здравоохранения Шанхая уведомил общественность о первом случае выздоровления пациента, пораженного коронавирусом 2019-nCoV.