На защиту Шестуна встали видные политики, правозащитники, деятели культуры и священники

Завтра, 28 января, в Первом апелляционном суде общей юрисдикции будет рассмотрена последняя апелляция на продление ареста бывшему главе подмосковного Серпуховского района Александру Шестуну. родственники экс-чиновника выражают надежду, что на заседание придут известные российские правозащитники, общественные деятели и даже члены президентского СПЧ.

Многие видные россияне уже выразили свое отношение к Шестуну, оставив свою подпись под письмом в его поддержку.

Среди них - скончавшийся накануне протоиерей Всеволод Чаплин, правозащитница Ганнушкина Светлана, политик Гудков Геннадий, телеведущая Лазарева Татьяна, активист, фигурант "московского дела" Миняйло Алексей, публицист Павловский Глеб, журналистка Зоя Светова и многие другие.

Напомним, ранее Шестун был вынужден прекратить свою многодневную "сухую" голодовку ввиду того, что в СИЗО, где он пребывает, его начали кормить принудительно.

По версии следствия, с 2003 по 2018 год Шестун якобы руководил 43 различными фирмами, а на получаемые от них доходы приобретал по заниженной стоимости муниципальные земли во вверенном ему районе. Также его обвиняют в том, что он совместно с Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно купил 4 земельных участка в деревне Борисово, причинив областному бюджету ущерб в 64,5 млн рублей.

Сам Шестун считает дело полностью сфабрикованным. Адвокаты обвиняемого нашли в документах множество нестыковок, более того, суд отказывался допрашивать свидетелей, которых они полагают ключевыми. Фигурантом разбирательства Шестун стал после того, как в открытую пошел против властей Подмосковья, встав на сторону местных жителей в их борьбе против свалок.