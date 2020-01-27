Глава Ингушетии без объяснения причин отправил правительство в отставку Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов внезапно решил упразднить правительство республики. Свой "вердикт" политик озвучил на просторах личного Instagram. "Мной принято решение отправить правительство РИ в отставку", - отчитался Калиматов, не объяснив никаких причин. Калиматов стал во главе Ингушетии в сентябре 2019 года. Работу регионального кабмина курировал Константин Суриков. Всего правительство субъекта РФ состояло из 21 члена. Ранее, напомним, правительство России в полном составе ушло в отставку. Дмитрий Медведев покинул свой пост, его место занял Михаил Мишустин. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен