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11:32

Копеечный иск к главе Василеостровского района передадут в Выборгский суд Петербурга

фото ЗакС политика Копеечный иск к главе Василеостровского района передадут в Выборгский суд Петербурга

Василеостровский районный суд в понедельник, 27 января, принял решение передать в Выборгский районный суд Петербурга иск активистки Ирины Баханович к главе Василеостровского района Эдуарду Ильину о защите чести и достоинства.

Поводом для недовольства активистки стали высказывания Ильина в ее адрес в своем Instagram. Истица требует компенсацию в размере одной копейки, удаление оскорбительной записи и публичных извинений. Предварительное рассмотрение дела началось в Василеостровском суде в начале ноября. Ни на одно из четырех состоявшихся заседаний глава района не явился.

На заседании 27 января судья Мария Можаева озвучила справку управления по вопросам миграции МВД, согласно которой Ильин проживает в Выборгском районе города, и предложила изменить подсудность дела. Истица возразила. Она попросила дождаться явки ответчика и выслушать его мнение по этому вопросу. Однако позиция судьи не изменилась.

Напомним, ранее Баханович и представители инициативной группы «Сделай район лучше» направили губернатору Петербурга Александру Беглову обращение с просьбой не продлевать Ильину контракт.

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