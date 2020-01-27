Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем снятия блокады Ленинграда

Городской глава Александр Беглов и спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров поделились поздравлениями по случаю 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Слова политиков приводит пресс-служба Смольного.

"Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда - погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов", - поблагодарили Беглов и Макаров.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го и была полностью снята 27 января 1944 года. Свыше 620 тысяч человек погибли от голода.

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