Максим Шевченко: При желании Чаплин сделал бы фантастическую карьеру

Публицист и политический деятель Максим Шевченко выступил с эпитафией одному из самых известных деятелей РПЦ, протоиерею Всеволоду Чаплину, скоропостижно ушедшему из жизни. В его понимании, настоятеля храма святого Феодора Студита у Никитских ворот в Москве, которого он десятилетиями знал лично, вполне можно было назвать оппозиционером и человеком, чуждым стяжательству.

"Его клерикализм был его трагедию, потому что он чувствовал умом своим, что система клерикальных элит, которую выстраивали государство и патриархия глубоко противоречит тому духу и тем надеждам религиозного возрождения, которыми когда-то мы грезили. Он видел реальность без приукрашивания и не готов был с дурацким лицом нести всякую чушь. Отец Всеволод если бы хотел, сделал бы карьеру просто фантастическую", - отметил он в своем видеоблоге.

По словам Шевченко, россиян покинул феноменально умный человек, которого погубили некий "внутренний надлом", протест и "достоевщина".

Отметим, что о смерти Чаплина стало известно накануне, 26 января: ему сразу плохо после проведенной службы в храме.

В последние годы протоиерея можно было регулярно встретить на акциях протеста левых сил: в частности, в 2018 году он выступал на столичном митинге против повышения пенсионного возраста. Значительно раньше он приобрел репутацию одного из самых эксцентричных спикеров среди священнослужителей.