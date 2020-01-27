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12:01

Депутат Четырбок завел видеоблог «Зачетырбуржимся»

фото ЗакС политика Депутат Четырбок завел видеоблог «Зачетырбуржимся»

Председатель комитета по законодательству петербургского ЗакСа единоросс Денис Четырбок, как и обещал, начал вести видеоблог, который назвал «Зачетырбуржимся». В ночь на понедельник, 27 января, он выложил в соцсетях первый выпуск.

Единоросс пообещал постараться «максимально подробно рассказать, чем же занимаются депутаты». В ролик вошла нарезка кадров, на которых депутат участвует в обсуждении транспортной реформы и территориальной схемы обращения с отходами, а также встречается с жителями.

О планах транспортной реформы Четырбок отозвался положительно, а по поводу территориальной схемы заверил, что депутаты следят за ситуацией и уже предложили своим поправки.

Кроме того, председатель парламентского комитета рассказал зрителям о борьбе со снюсами (безтабачными никотиновыми смесями).

Напомним, с начала 2020 года видеоблоги завели также петербургский депутат Госдумы Виталий Милонов и председатель городского комитета по молодежной политике Юлия Аблец.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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