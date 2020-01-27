Известные журналисты записали ролик в поддержку преследуемого дагестанского коллеги

Имеющие федеральную известность российские журналисты скоординировали свои усилия и записали четырехминутный видеоролик, посвященный уголовному делу против редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, которого преследуют по статье о финансировании терроризма.

С короткими речами выступили Олег Кашин, Максим Шевченко, Татьяна Фельгенгауэр, Сергей Смирнов, Иван Голунов, Екатерина Гордеева, Павел Каныгин, Светлана Прокопьева, Ирина Шихман, Илья Азар.

"Мы требуем прекратить уголовное дело", - заявил последний.

Спикеры солидарны друг с другом в том, что "атака на Гаджиева - это атакая на всю российскую журналистику" и что дело против него представляет собой политический заказ и фальсификацию.

Гаджиева задержали в июне по обвинению в финансировании терроризма. Дело связано с благотворительным фондом «Ансар», который связывают с исламским проповедником Абу-Умаром Саситлинским. Последнего иногда называют вербовщиком запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». Седьмой месяц подряд подсудимый категорически отрицает свою вину и какую-либо причастность к финансированию терроризма.