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12:36

Главу "Мемориала" в девятый раз оштрафовали по закону об иноагентах

фото ЗакС политика Главу "Мемориала" в девятый раз оштрафовали по закону об иноагентах

Столичный Тверской райсуд вновь оштрафовал на 100 тысяч рублей руководителя международного правозащитного центра "Мемориал" Яна Рачинского по статье о нарушении закона об иностранных агентах (ст. 19.34 КоАП), делится "МБХ медиа".

"Судья не допустила к участию в заседании юриста правозащитного центра „Мемориал“ Наталью Морозову, которая должна была представлять Рачинского по доверенности. Будем обжаловать и сам штраф, и решение о недопуске юриста", - рассказали о намерениях в организации.

На сей раз был удовлетворен протокол Роскомнадзора, составленный на Рачинского ввиду отсутствия маркировки "иноагент" на сайте "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939".

Всего в отношении "Мемориала"  - и международного общества, и правозащитного центра, а также их руководителей - было составлено 28 протоколов: по два на должностное и на юридическое лицо за каждый интернет-ресурс. Судебные заседания прошли по 24 из них, сумма штрафов составляет 4,75 млн рублей.

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