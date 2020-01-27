ВЦИОМ: Россияне не боятся, что искусственный интеллект может вытеснить их с работы

Большая часть опрошенных социологами ВЦИОМа россиян (75%) имеют представление о том, что скрывается под понятием "искусственный интеллект" (ИИ). В то же время четверть респондентов (25%) не ведают, что это такое.

48% опрошенных заявили о положительном отношении к обозначенному технологическому явлению, 31% известили о нейтралитете и лишь 12% считают ИИ опасным. Отрицательное отношение чаще всего связано с опасениями сбоев в работе ряда систем, и также обеспокоенностью утечки персональных данных.

68% респондентов полагают, что искусственный интеллект не сможет заменить человека в поле его профессиональной деятельности, противоположного мнения придерживаются 27%.

Добавим, Владимир Путин неоднократно уведомлял общественность о важности развития обозначенной отрасли. В прошлом году он сообщил, что тот, в чьих руках сконцентрирована "сила" ИИ, способен стать "властелином мира".