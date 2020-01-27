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13:37

Суд отказался рассматривать жалобу девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

фото ЗакС политика Суд отказался рассматривать жалобу девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

Столичный Басманный суд не стал принимать к рассмотрению жалобу на бездействие следствия, поданную москвичкой Дарьей Сосновской, которую на одном из летних митингов полицейский с силой ударил в живот, поделились с "Дождем" представители "Зоны права".

Судья решила, что жалоба является неподсудной. Адвокат девушки обжаловала решение инстанции в Мосгорсуде.

Полицейский нанес удар Сосновской на протестной акции, которая прошла 10 августа 2019 года. Мероприятие было связано с недопуском независимых кандидатов до выборов Мосгордуму. Момент удара попал на видео.

Через два дня после акции девушка обратилась с заявлением в СК, однако он перенаправил её обращение в Росгвардию, в которой, в свою очередь, ответили, что не имеют отношения к инциденту. После этого материалы дела были переданы в ГУ собственной безопасности МВД России.

В октябре 2019 года Сосновская пожаловалась на бездействие СК.

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