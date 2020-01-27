18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:57

В Архангельской области выросла преступность

фото ЗакС политика В Архангельской области выросла преступность

Управление прокуратуры по Архангельской области обнародовало статистику сисла преступлений, зафиксированных за ушедший 2019 год. По сравнению с отчетом годичной давности выявляемого криминала в регионе стало в целом больше на 1 процент: в абсолютных же цифрах специалисты зарегистрировали 19150 преступлений. Примечательно, что изнасилований стало больше почти на одну треть. Выросло и число убийств.

Самый заметный рост преступных деяний наблюдается в Северодвинске, где он составил одну пятую от их числа в 2018 году.

Ущерб от преступлений в регионе оценили в 2 млрд рублей.

Ранее в январе аналогичный отчет представила прокуратура Ленинградской области, в котором тоже констатируется ухудшение криминогенной обстановки.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:41 На "Эхо Москвы" набросились хакеры

14:25 Суд привлек АТС «Смольного» к делу по иску к Горизбиркому

14:23 Беглов покормил петербуржцев кашей с ложки

14:07 Песков попросил не связывать отставку Чайки с проверкой дела Константина Котова

13:57 В Архангельской области выросла преступность

13:37 Суд отказался рассматривать жалобу девушки, которую полицейский ударил в живот на митинге

13:27 Детей в Ленобласти чаще всего называют Софиями и Александрами

13:10 ВЦИОМ: Россияне не боятся, что искусственный интеллект может вытеснить их с работы

12:54 Защитники Шиеса открыли новый пост сопротивления

12:36 Главу "Мемориала" в девятый раз оштрафовали по закону об иноагентах

12:16 ЦИК начал подготовку к проведению голосования по поправкам в Конституцию

12:15 Известные журналисты записали ролик в поддержку преследуемого дагестанского коллеги

12:01 Депутат Четырбок завел видеоблог «Зачетырбуржимся»

11:50 Максим Шевченко: При желании Чаплин сделал бы фантастическую карьеру

11:45 Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем снятия блокады Ленинграда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru